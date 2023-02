CEO do SNS vai reunir-se com administração e médicos do Amadora-Sintra

Os chefes do serviço de urgência pedem, numa nova carta, medidas céleres para resolver "problemas estruturais". O Hospital Fernando Fonseca tem 78 casos sociais internados.

Os chefes e subchefes da urgência do Hospital Fernando Fonseca (HFF), mais conhecido por Hospital Amadora-Sintra, escreveram uma nova carta ao diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), que ainda não recebeu formalmente a missiva, ao conselho de administração da unidade e à Ordem dos Médicos. A primeira carta foi enviada a 29 de novembro de 2022, altura em que os médicos apresentaram demissão por falta de meios no serviço.

Na nova missiva, os clínicos apelam à tomada de "medidas urgentes e indispensáveis" para resolver "problemas estruturais". Fonte da DE-SNS afirma que vão iniciar um "diálogo construtivo com o conselho de administração e a direção do serviço", de forma a encontrar as "soluções adequadas".