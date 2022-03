Cerca 350 famílias acordam pagar luz às prestações

Marisa Silva Hoje às 19:44 Facebook

Cerca de 350 famílias com dificuldades em pagar as faturas da energia celebraram com a EDP acordos de pagamento faseados, ao abrigo da lei que impede o corte do fornecimento de energia em caso de dívida aos consumidores desempregados, infetados com covid-19 ou com quebras de rendimentos devido à pandemia. A isenção termina esta quinta-feira e a Deco aconselha os consumidores com faturas por liquidar a celebrarem acordos de pagamento.

Em causa estão as medidas criadas pelo Governo para os consumidores domésticos, de modo a minimizar os impactos da perda de rendimentos decorrentes da pandemia. A lei proíbe, até esta quinta-feira, o corte do fornecimento de serviços públicos essenciais por falta de pagamento em caso de desemprego, quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% ou infeção por covid.

No caso da EDP Comercial, cerca de 350 clientes domésticos, que se enquadravam "nas exceções previstas na lei", já pediram o pagamento faseado das faturas. No total, a operadora totaliza faturas em dívida no valor de cerca de 150 mil euros. O JN tentou obter, ainda, dados junto da Endesa e Galp, mas não obteve resposta em tempo útil.