Cerca de 200 jovens fazem greve pelo clima

Cerca de duas centenas de jovens aderiram, esta sexta-feira, à greve climática estudantil na capital lisboeta. Além do alerta para deterioração do Ambiente, o protesto serviu para lembrar outras causas sociais, como o antirracismo e o direito à habitação.

"Está nas nossas mãos", lia-se na faixa empunhada pelo coletivo de estudantes da Greve Climática Estudantil, principais organizadores da manifestação em Lisboa. Cerca de 200 pessoas aderiram à iniciativa nesta sexta-feira, que se iniciou com uma concentração no jardim Amália Rodrigues e, depois, seguiu em marcha para o jardim do Arco do Cego. Face à inação dos líderes mundiais, estes jovens assumem a responsabilidade da iniciativa climática que lhes é "impingida".

A greve estendeu-se a várias cidades do país e enquadra-se no movimento internacional Fridays for Future, que guiou ideologicamente os manifestantes. Este ano, atribuiu-se especial importância à ligação entre os problemas sociais e a crise climática.

"Hoje não estamos apenas aqui para defender justiça climática, mas também várias causas sociais como o antirracismo, feminismo, LGBT+ e direito à habitação", declarou Diana Neves, porta-voz da Greve Climática Estudantil. "Sabemos que as pessoas mais fragilizadas na sociedade estão também mais expostas às consequências das crises climáticas, como é o caso das mulheres, principalmente a nível de saúde e segurança", acrescentou. É necessário também "resolver problemas estruturais como é o caso da habitação, em Portugal".

Vários partidos políticos, entre os quais o Bloco de Esquerda, PAN, Livre, MAS e Volt, estiveram presentes na manifestação, demonstrando o seu apoio à causa. Também algumas organizações marcaram presença.

Danilo Moreira, de 45 anos, pertencente ao sindicato dos Call Centers destaca a importância de se "garantir o futuro dos jovens e das gerações vindouras", o que se faz também "combatendo a precariedade laboral e resolvendo as questões climáticas".

Verificou-se uma grande adesão de estudantes universitários, mas também de alguns menores de 18 anos, como foi o caso de Rodrigo Ferreira, de 16 anos. "O que está a acontecer no país e no planeta é muito superior a uma falta no meu registo da escola, porque com as alterações climáticas não temos um futuro certo", concretizou.

O alvo do movimento é claro: "o que queremos é a mudança do sistema, e o que fazemos é para chegar aos cargos de decisão, porque são eles que podem pôr em rumo uma mudança incisiva no sistema. Se os governos e as instituições continuarem a falhar, como foi o Acordo de Paris, nós não vamos lá chegar". As reivindicações abrangem várias áreas como agricultura, transportes e mineralização, exigindo-se, por exemplo, a transição de empresas fósseis para renováveis.

No panorama nacional foi ainda organizada outra iniciativa denominada "Greve Permanente", iniciada esta segunda-feira, que visa reunir 350 assinaturas para o compromisso "Vamos Juntas!", ação que visa o bloqueio da Refinaria da Galp em Sines no dia 18 de novembro.

"Não queremos que aconteça o mesmo que aconteceu com a Refinaria em Matosinhos, em que os trabalhadores foram completamente abandonados e não houve uma transição justa nem para estes e para o clima", argumentou Diana Neves.

Dado o contexto pandémico, o número de manifestantes ficou aquém do ano de 2019, mas à medida que a marcha se aproximava do seu destino final mais pessoas decidiram aderir, merecendo também a atenção de jovens que assistiram à passagem do protesto à porta das escolas.