Cerca de 2000 idosos de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva vão ser testados à Covid-19

Cerca de 2000 idosos, utentes de lares e instituições dos concelhos de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva vão ser testados à Covid-19. A medida, que abrange os três concelhos da área de influência do ACES - Vale do Sousa Sul, vai iniciar-se de imediato.

Tendo em conta o aumento do número de infetados em lares e Instituições Particulares de Solidariedade Social, as autarquias de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva avançam com uma medida preventiva e de contenção da pandemia, junto de um dos grupos de maior risco, os idosos, que vai chegar a cerca de dois mil utentes dos lares e instituições.

"É essencial testar aqueles que são considerados o maior grupo de risco, os nossos cidadãos mais idosos, em especial os que vivem em lares, até pelos acontecimentos que infelizmente têm surgido um pouco por todo o País", afirmou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.

O autarca deu ainda nota que esta medida será implementada de imediato. "Não vamos aguardar por decisões da tutela, nesta matéria, e avançaremos já com a realização dos testes necessários junto destes nossos concidadãos. Esta crise é uma aprendizagem diária e constante e se temos ao nosso alcance a possibilidade de fazer mais e fazer diferente, não vamos ficar de braços cruzados", rematou o edil penafidelense.