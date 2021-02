Portugal "atingiu o ponto de estabilização do número de vacinas a receber"

Hoje às 10:53 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, disse, esta sexta-feira, que cerca de 400 mil pessoas tomaram já a primeira dose da vacina contra a covid-19, quando estabilizou o número de doses a receber.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou, esta sexta-feira, que Portugal "atingiu o ponto de estabilização do número de doses a receber, o que permite definir o planeamento da distribuição dessas doses", dentro do que está estabelecido no plano de vacinação. "É absolutamente imprescindível que essas doses sejam distribuídas a quem é considerado prioritário e que cada um aguarde serenamente pela sua vez", acrescentou.

António Costa anunciou que "esta semana vão chegar 6100 vacinas da Moderna destinadas ao setor privado da Saúde", cujos profissionais de saúde começaram esta sexta-feira a ser vacinados, dois dias depois do início da segunda metade da primeira fase do plano de vacinação, que arrancou a nível nacional na quarta-feira nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo, tendo como prioritários as pessoas com mais de 80 anos, os cidadãos com mais de 50 anos e doenças crónicas e os profissionais de saúde do setor privado e social da saúde.

Uma corrida de fundo, quase uma maratona, até, que deve terminar no fim do verão, quando o governo estima ter 70% da população vacinada, percentagem considerada essencial para garantir a imunidade de grupo. "Até lá, ainda temos o resto do inverno, a primavera e o verão", disse António Costa, sublinhando que "é preciso continuar a gerir a ansiedade" e aguardar pela vez para ser vacinado. "Todos terão direito à vacina", garantiu.

Costa reiterou que a vacina vai chegar a quem a quiser e insistiu que não é preciso telefonar ou ir ao centro de saúde à procura da inoculação. "Basta esperar, que receberão uma mensagem, ou serão contactados por telefone ou carta, com a data e o local da vacinação", explicou.

O primeiro-ministro António Costa referiu, ainda, que Portugal vacinou "cerca de 400 mil pessoas", das quais, cerca de "100 mil receberam já a segunda dose". Contas um bocadinho acima da percentagem apresentada pela ministra da Saúde, Marta Temido, que, minutos antes, cifrou em 3,6% o total de pessoas vacinadas contra a covid no país, que se traduziria em algo como 380 mil cidadãos.

Declarações daqueles governantes proferidas na inauguração das novas instalações do Hospital CUF-Tejo, momento aproveitado para referir o trabalho conjunto que tem vindo a ser desenvolvidos entre entidades provadas de saúde e o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Quero aqui deixar uma palavra de agradecimento, porque uma coisa é a agitação do debate político e outra coisa é a realidade", disse António Costa, agradecendo as 300 camas covid disponibilizadas pelos privados, que, segundo o primeiro-ministro, anunciaram ainda mais 700 camas para outros doentes, "que também precisam de cuidados, porque há saúde e doença além da covid-19".

Segundo o primeiro-ministro, "há, neste momento, cerca de 53 acordos" entre o SNS e instituições privadas ou sociais de saúde. "Desses, 13 para doentes covid", explicitou.

Um exemplo do "diálogo que tem sido mantido desde março" entre o SNS e os privados, que tal como os hospitais das Forças Armadas e do setor social "têm estado mobilizados sempre que é necessário, e esta é a altura mais crítica da pandemia", disse António Costa, agradecendo o empenho e a dedicação dos profissionais de saúde e elogiando a remodelação do hospital CUF-Tejo, que definiu como "uma mudança de paradigma" em relação às instalações anteriores.

Palavras transmitidas por António Costa no final de uma visita ao novo Hospital da CUF Tejo, em Alcântara, falando depois de breves discursos proferidos pelo presidente do conselho de administração do grupo CUF, Salvador de Mello, e da ministra da Saúde.