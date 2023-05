Cerca de 70 concelhos de sete distritos em perigo máximo de incêndio

JN/Agências Hoje às 07:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 70 concelhos dos distritos de Leiria, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Santarém apresentam, esta quinta-feira, um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também em perigo muito elevado e elevado vários concelhos de todos os distritos (18) do continente.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

PUB

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa das previsões do IPMA para os próximos dias de vento e tempo quente e seco, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na quarta-feira para o agravamento do perigo de incêndio rural.

Em comunicado, a ANEPC refere que a previsão do IPMA aponta para subida da temperatura máxima para valores acima de 30 graus Celsius na região Sul e no Alto Tejo e vento forte do quadrante leste, em especial durante as noites e manhãs nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

O IPMA prevê igualmente humidade relativa do ar inferior a 30% e aumento do perigo de incêndio muito elevado a máximo no Algarve e interior Norte e Centro, com agravamento no interior Norte e região Centro.

Neste contexto, sobre os riscos expectáveis, a ANEPC dá nota, do aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como, o aumento da dificuldade das ações de combate, sobretudo no interior Norte e Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

Desde o início do ano, as 3.023 ocorrências de fogo já afetaram 8.268 hectares de espaços rurais.