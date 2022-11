Cerca de mil alunos do ensino profissional vão aprender literacia financeira

Diana Morais Ferreira Hoje às 12:12 Facebook

A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda lançou um projeto de literacia financeira, "Por Tua Conta", direcionado aos alunos do ensino profissional. A apresentação do programa contou com a presença do ministro da Educação, João Costa, que ressaltou a importância deste projeto para a inclusão social.

O projeto, criado pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, destina-se aos alunos do ensino profissional e visa apoiar os estudantes na preparação da entrada no mercado de trabalho, através da promoção da literacia financeira. No lançamento da iniciativa, o ministro da Educação, João Costa, chamou a atenção para a importância deste projeto, que "tem tudo a ver com inclusão". "Uma boa competência em literacia financeira não é uma competência individual, tem que ser uma competência solidária", afirma.

A apresentação do projeto-piloto, que começou no último ano letivo, reuniu pela primeira vez os professores que estão a implementar o programa. O projeto abarca cerca de quarenta escolas da Área Metropolitana do Porto, chegando a mais de mil alunos e a 29 cursos.

Para o ministro da Educação, o papel da escola é "dar conhecimento para que as alunos possam fazer escolhas conscientes e informadas". O "Por Tua Conta" aborda temas como planeamento e a gestão do orçamento familiar, a poupança e as suas aplicações, a prevenção da fraude, e os direitos e deveres do consumidor.

Ensino profissional na vanguarda

"O ensino profissional tem estado na vanguarda da transformação da educação", afirmou o ministro João Costa, acrescentando que "é preciso que isto se conheça, é preciso todos os nossos esforços de valorização em conjunto".

Para o ministro da Educação, competências de nível mais elevado, esbater as fronteiras entre disciplinas, a capacidade de trabalhar por projetos e a diversificação de instrumentos de avaliação são os motes para a transformação do sistema educativo, que "no ensino profissional já existem há muito tempo"