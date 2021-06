Certificado digital acessível no portal do SNS24

Erika Nunes Hoje às 09:39 Facebook

Informação sobre recuperação, vacinação ou testes negativos à covid-19 que permitirá viajar neste verão será emitida pelos serviços do Ministério da Saúde com assinatura encriptada.

O regulamento que cria o certificado digital covid-19 da União Europeia é assinado, esta segunda-feira de manhã, em Bruxelas, após um recorde de menos de três meses de negociação e desenvolvimento técnico. A entrada em vigor do documento, que será aceite nos 27 estados-membros e, ainda, no Liechtenstein, na Suíça, na Noruega e na Islândia, é já no próximo dia 1 de julho.