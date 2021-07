Certificado digital: É mais fácil ir de férias para a Grécia do que para Brasil

José Miguel Gaspar Hoje às 08:04 Facebook

Certificado digital deixa Europa aberta aos portugueses durante este verão. Destinos fora da União Europeia têm entradas complicadas.

O Certificado Digital covid-19 permite que os cidadãos comunitários já vacinados, recuperados da infeção ou com testes PCR negativos possam viajar sem restrições dentro da União Europeia. A medida, em vigor em Portugal desde 1 de julho, vai fazer aumentar a procura de destinos de férias no espaço europeu durante este Verão. Destinos como o Brasil, Índia ou África do Sul dificultam a entrada de turistas: têm taxas alarmantes de covid-19 e obrigam à quarentena.