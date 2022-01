CES sugere que todas as crianças recebam abono

Hermana Cruz Hoje às 21:01 Facebook

Relatório atribui queda na natalidade a baixos salários, precariedade laboral e preços das creches e habitação.

O abono de família deveria voltar a ser acessível a todas as crianças, existindo majoração em função da idade e do número de filhos. Essa é uma das propostas do Conselho Económico e Social (CES), presidido por Francisco Assis, para incentivar o aumento da natalidade, que continua em queda devido, essencialmente, à precariedade laboral, aos baixos salários e aos preços das creches e casas.

"Os baixos salários, o elevado preço das creches, o difícil acesso à habitação, quer através da compra ou do arrendamento, são os principais motivos para a redução da natalidade", sintetiza a socióloga Ana Drago, relatora do parecer do CEC "A Natalidade: Uma Questão Económica, Política e Social".