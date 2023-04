CES vai criar gabinete de apoio a vítimas de assédio

Hermana Cruz Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra vai criar um gabinete de apoio a vítimas de assédio, na sequência das denúncias de assédio sexual contra os investigadores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins.

A decisão foi tomada durante uma reunião pela direção do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra e pela presidência do Conselho Científico do centro, em que, segundo o jornal Público, estiveram presentes cerca de 85 professores, investigadores e estudantes. Mas sem a participação dos visados nas denúncias de assédio, os investigadores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins.

Nessa reunião, que decorreu esta segunda-feira, segundo o diretor do CES, António Sousa Ribeiro, determinou-se a convocação de "uma assembleia geral eleitoral extraordinária, com a brevidade possível, para a eleição antecipada de todos os órgãos".

PUB

"Além de terem sido propostas medidas de aprofundamento e clarificação dos mecanismos de prevenção, reporte e resolução das situações de assédio, foram também apontados caminhos para uma renovação das formas de governação interna", adiantou o diretor do CES.

Sendo assim, vai ser criado um serviço de atendimento psicológico. A par disso, serão revistos os processos. Mas não foram adiantados prazos nem medidas nesse âmbito.