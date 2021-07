Céu cinzento e chuviscos no litoral com sol abrasador no interior

JN Hoje às 08:43 Facebook

Terça-feira traz uma pequena subida das temperaturas em algumas zonas, mas os termómetros ainda estão longe de alcançar os valores de sábado passado. No litoral Norte e Centro, há previsão de nuvens e chuviscos.

O Instituto Porutuguês do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta terça-feira, céu muito nublado até ao final da manhã, em especial no litoral oeste, devendo a nebulosidade persistir no litoral Norte e Centro ao longo do dia. Enquanto no interior do país, o sol vai brilhar, com temperaturas a rondar os 30 graus, para alguns locais das regiões do litoral a norte do Cabo Carvoeiro, esperam-se chuviscos até ao final da manhã.

O vento será no geral fraco a moderado, mas forte nas terras altas, com rajadas e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca em especial durante a tarde e início da noite.

O IPMA prevê também uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do litoral Centro e da máxima nas regiões do interior Centro. As máximas vão variar hoje entre os 21º (Viana do Castelo) e os 34º (Bragança e Castelo Branco) e as mínimas entre os 13º (Portalegre) e os 18º (Bragança).

Risco de incêndio

25 concelhos do interior Norte e Centro em risco máximo

Vinte e cinco concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco apresentam, esta terça-feira, risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em risco muito elevado estão mais de 70 municípios do interior Norte e Centro e também do Algarve e em risco elevado estão cerca de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.