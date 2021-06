Céu limpo e temperaturas a subir até aos 35 graus

JN/Agências Hoje às 09:36 Facebook

O IPMA prevê, para esta terça-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo e vento de norte, mais intenso na faixa costeira ocidental. Há cerca de 150 concelhos com risco elevado, muito elevado e máximo de incêndio.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta terça-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, com nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de norte, mais intenso na faixa costeira ocidental, e uma pequena subida da temperatura máxima no Centro e Sul. As máximas vão oscilar entre os 19 graus (em Aveiro) e os 35 (em Évora e Beja), e as mínimas entre os 10 graus Celsius (em Viana do Castelo) e 20 (em Faro).

Vinte concelhos em risco máximo de incêndio

Em risco máximo de incêndio, estão 20 concelhos do continente: Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Nisa e Gavião (Portalegre), Mação (Santarém), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Fundão (Castelo Branco), Figueira Castelo Rodrigo (Guarda), Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou também cerca de 60 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Vila Real e Bragança em risco muito elevado de incêndio. E há ainda mais de 70 concelhos de vários distritos em risco elevado.

O risco de incêndio vai intensificar-se em algumas regiões de Portugal continental pelo menos até ao final da semana.