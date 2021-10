CGTP mantém greve nacional e reclama aumentos com UGT

Carla Soares Ontem às 22:19 Facebook

Na tentativa de travar a subida que foi anunciada para o Salário Mínimo Nacional (SMN), os patrões pedem uma audiência urgente a António Costa e debate na Concertação Social. A CGTP anunciou que mantém a greve nacional da função pública de 12 de novembro. Os sindicatos não querem eleições e exigem concretização dos aumentos também nas pensões, enquanto o ministro Siza Vieira defende legislativas em "meados de janeiro" para não atrasar economia e fundos.

Os apelos do Governo para legislativas no arranque de 2022 multiplicam-se. O ministro Pedro Siza Vieira defendeu esta sexta-feira que "precisamos de eleições", apontando para "meados de janeiro".

Por sua vez, num dia de reuniões com os parceiros sociais em Belém, a CGTP disse não haver necessidade de antecipar eleições. Disse que não desmarca a greve nacional da função pública de 12 de novembro, nem depois o protesto do dia 20, e exige o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) no início do ano. Já a UGT retirou da conversa com Marcelo que haverá mesmo legislativas. E não admite outro cenário que não seja aumentar a 1 de janeiro o SMN e as pensões.

Nesta guerra de pressões, as confederações patronais anunciaram, por sua vez, o pedido de uma audiência urgente a António Costa, sendo o SMN um dos temas que querem discutir também em Concertação Social (foi anunciada uma subida para 850 euros em 2025), tal como a legislação laboral.

Quando PCP e BE dizem que nada obriga a eleições, e o PAN critica a "precipitação" do presidente, Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, afirmou que, se Belém confirmar as eleições, elas devem ocorrer "o mais rapidamente possível".

"Superar incerteza"

"O problema é no primeiro trimestre, em que não podemos perder tempo. Já não dispomos de Orçamento do Estado (OE). Quanto mais cedo tivermos eleições melhor para nos ajudar a cumprir" a execução dos fundos, referiu, à margem de uma reunião do Conselho Nacional do Consumo. A seu ver, fazer eleições em janeiro "permitirá superar esta incerteza que é um impacto negativo sobre a economia".

Numa altura em que Costa já pede maioria absoluta, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, discordou de Marcelo: "não consideramos que haja necessidade de eleições antecipadas, mas isso será uma decisão do presidente".

Aproveitou também para anunciar que a greve da função pública de 12 de novembro e a manifestação nacional de 20 de novembro não serão desmarcadas. "Os problemas dos trabalhadores continuam a ter necessidade de resposta, portanto, têm que manifestar a sua exigência e reivindicação para que essa resposta seja dada. Mantêm-se as razões todas que nos levaram a decidir a convocação da manifestação", justicou ainda.

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, contou, após falar com Marcelo, que, "pelo adiantar da conversa, percebe-se que haverá ato eleitoral". "Quando será não sabemos". Disse ainda não lhe passar pela cabeça "que o SMN não seja atualizado a 1 de janeiro, que as pensões não aumentem 10 euros a 1 de janeiro".

"Figurino estável"

Antes, o porta-voz dos patrões, Francisco Calheiros, disse que esperam "um figurino suficientemente estável para fazer as reformas estruturais de que o país tanto precisa para voltar ao crescimento económico". "Não desejávamos esta crise que se veio juntar a todas as outras", sublinhou.

A Marcelo, explicaram a razão pela qual suspenderam a sua presença na Concertação Social: os anúncios para a legislação laboral sem prévio entendimento.

Quanto a um aumento do SMN, dizem que será discutido com Costa e vão "esperar que seja agendado na Concertação Social".

Já o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, lamentou a "incapacidade de haver mínimo consenso parlamentar" para o Orçamento.