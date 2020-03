Chamadas para a linha SNS24 disparam devido ao coronavírus

Ana Trocado Marques Hoje às 21:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A média de chamadas andava nas 1600. Agora, com a notícia da infeção do escritor Luís Sepúlveda, depois de ter passado uma semana na Póvoa de Varzim, o número duplicou.

Na segunda-feira, a linha SNS24 recebeu 3209 chamadas relacionadas com o Covid-19. Vários escritores que estiveram com Sepúlveda no Correntes d"Escritas queixam-se de falta de informação e acompanhamento na linha SNS 24. A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) garante que o protocolo está a ser cumprido.

Na linha, diz a SPMS, um dia depois do anúncio da infeção do escritor Luís Sepúlveda, foram atendidos 3209 telefonemas: 913 para esclarecimento de dúvidas, 2296 de triagem, que resultaram em 22 suspeitas, que ficaram sob análise da Linha de Apoio ao Médico. A SPMS diz que estão, neste momento, mil enfermeiros a trabalhar por escalas na linha SNS24 e 130 profissionais a atender em simultâneo. Caso seja necessário, poderá ainda haver reforço até aos 150.

Entre os escritores não há, por enquanto, notícia de ninguém infetado pelo chileno, diagnosticado com Covid-19, mas muitos continuam em "isolamento voluntário", cancelando participações em eventos e lançamentos de livros. Há quem continue a queixar-se de falta de informação e acompanhamento na linha SNS24. É que, mesmo os que estiveram mais próximos de Sepúlveda, quando sem sintomas, foram apenas aconselhados apenas a "lavar bem as mãos", "medir a febre duas vezes por dia" e "manter a autovigilância ". Nada de quarentena e "vida normal". Paula Lobato de Faria e Miguel Szymanski criticaram a atuação.

A SPMS explica: "Caso não tenham sintomatologia, e após o contacto com o SNS24, devem aguardar pelo contacto do delegado de saúde da sua região, que realizará um acompanhamento ativo destes utentes, assim como vigilância dos sintomas", mas não há necessidade de "quarentena".

Já os funcionários da Câmara da Póvoa de Varzim que estiveram próximo de Luís Sepúlveda durante o encontro literário continuam "bem de saúde" e "sem sintomas". Por ordem da autarquia, vão continuar de "quarentena" até ao final da semana.