Chamadas para o 112: perceberam pela voz que pedido de piza era um sequestro 

Elementos da GNR e PSP que atendem as chamadas têm de ter mais de três anos de experiência, mas maioria está há mais de dez anos.

Quem liga para o 112 tem do outro lado um agente da PSP ou militar da GNR disponível para ajudar e que é capaz de lidar com qualquer situação sob stress constante. São agentes das forças de segurança que se distinguem pela grande experiência no terreno e uma resistência psicológica acima da média, que lhes permite ajudar quem pede socorro a manter a calma para passar as informações mais precisas. O objetivo é transmitir a segurança de que a ajuda está a caminho.

A experiência de anos na PSP ou GNR faz com que quem atenda as chamadas já tenha conseguido perceber que uma pessoa que estava a telefonar a pedir uma piza estivesse afinal a ser vítima de sequestro, tudo pelo timbre da voz, bem conhecido e decifrado pelos elementos.