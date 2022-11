Chamariz tecnológico reduz insucesso escolar em mais de 50%

António Orlando Hoje às 10:15 Facebook

Cerca de 40 medidas foram implementadas em 22 escolas da região do Tâmega e Sousa nos últimos cinco anos. Salas educativas do futuro são um sucesso.

A taxa de abandono escolar na região do Tâmega e Sousa desceu de 12,3% para 5,2%, nos últimos cinco anos. A redução acentuada estará relacionada com os resultados do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) implementado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS). "Mais de metade das crianças viram as suas aprendizagens recuperadas", sublinha a CIM-TS.

Desde 2017 foram implementadas mais de 40 medidas de combate ao insucesso escolar nas áreas da ciência e tecnologia, artes, desporto, psicologia e orientação vocacional, pensamento e cidadania, partilha de boas práticas e experiências.