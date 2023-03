ChatGTP obriga a repensar Ensino Superior, que afasta proibição

Joana Amorim Hoje às 15:45 Facebook

A conceituada universidade francesa Sciences Po proibiu os alunos de utilizarem o ChatGTP, um software de inteligência artificial que funciona como uma plataforma de conversação. O JN foi ouvir responsáveis de universidades e politécnicos portugueses, que se demarcam da proibição. Defendem, antes, que obriga a uma reflexão sobre o atual modelo de ensino. Até porque, ilustram, proibir é "tentar parar o vento com as mãos".

A expressão foi usada pelos reitores das universidades do Porto e de Coimbra. "Em termos de aprendizagens pode ser muito útil, como o Google, uma fonte de informação que veio revolucionar o ensino", diz o reitor da UPorto. Para António de Sousa Pereira, "provavelmente o ChatGTP vai obrigar a repensar a forma do processo de ensino, de aprendizagem". Quanto aos riscos, recorda "notícias a dizer que já há software que permite detetar textos". Softwares que as instituições já utilizam para detetar plágios. Como em Coimbra, entendendo o reitor Amílcar Falcão que "a lógica das universidades francesas de proibir é a antítese do que é uma universidade, porque deve estar aberta ao conhecimento". Na sua opinião pessoal, "o ChatGTP é algo com que a UCoimbra tem que lidar, como lida com outra área do conhecimento".

"Como vamos ensinar mediante ferramentas como o ChatGTP?", questiona o presidente do Politécnico de Viana do Castelo. Para Carlos Rodrigues, "há um conjunto de desafios" a que a instituição está "atenta e a trabalhar em inovação pedagógica".