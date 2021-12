JN Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Já é conhecida a chave vencedora do último concurso do Euromilhões do ano. Em jogo está um jackpot de 17 milhões de euros.

A chave sorteada é composta pelos números 7, 22, 25, 43 e 49, e pelas estrelas 6 e 7.