Chega apresenta candidatos do Norte e Rui Afonso lidera lista do Porto

O partido Chega apresentou, esta sexta-feira à tarde, dez cabeças de lista às eleições legislativas de 30 de janeiro. Rui Afonso lidera a lista no Porto e Filipe Melo em Braga.

O presidente da Direção Nacional do Chega, André Ventura, esteve esta sexta-feira no Porto para apresentar os candidatos da região Norte, entre outros, às eleições legislativas. Sem surpresa, a maioria preside a distritais do partido, como é o caso de Rui Afonso, no Porto, e Filipe Melo, em Braga. Ambos são, também, deputados municipais nas respetivas cidades.

"O Chega decidiu concorrer a todos os círculos eleitorais nacionais e apresentar candidaturas fortes e representativas em todos os distritos. Procurámos fazê-lo com respeito pelos distritos e também com respeito pelas estruturas distritais do partido", justificou André Ventura, durante a conferência de imprensa.

O número um da lista do Chega por Viana do Castelo é Manuel Rego, em Vila Real é Sérgio Ramos e, na Guarda, é o presidente da distrital, José Marques. Nas ilhas, o deputado do Parlamento Regional dos Açores, José Pacheco, encabeça a lista açoriana, ao passo que Martinho Gouveia é o número um na Madeira.

André Ventura definiu o objetivo "claro e inquestionável" de chegar a terceira força política mais votada em Portugal e chegar ao Governo. No Congresso realizado em novembro em Viseu, definiu mesmo a meta de 15% a atingir nas próximas eleições.

Para isso conta, no Alentejo, com Edalberto Figueiredo a liderar a lista de Évora. Ana Moisão, vereadora da Oposição na Câmara de Serpa, é a número um da lista de Beja. Outro vereador candidato é Bruno Nunes, que lidera a lista por Setúbal depois de, nas últimas autárquicas, ter conseguido o lugar de vereador da Oposição na Câmara de Loures.

O processo autárquico do Chega estará "integralmente encerrado na próxima semana", prometeu Ventura.