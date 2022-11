Chega convoca militantes expulsos para o Conselho Nacional

O partido Chega convocou os militantes que estavam suspensos e expulsos para participar no 12.º Conselho Nacional, agendado para o dia 10 de dezembro, em Castelo Branco. A reintegração ocorre porque o Tribunal Constitucional determinou a extinção da Comissão de Ética, o órgão de disciplina que os suspendeu.

A lista de conselheiros nacionais elegíveis para participar no 12º Conselho Nacional do Chega tem vários elementos que estavam suspensos ou já tinham sido expulsos do partido. É o caso de Marta Ramalhete, expulsa em julho de 2021 por criticar a direção de André Ventura, ou Luís Godinho, expulso em novembro do mesmo ano pelo mesmo motivo.

A reintegração acontece devido à recente decisão do Tribunal Constitucional que indeferiu as alterações aos estatutos do partido que tinham sido aprovadas na Convenção Nacional de Viseu, em novembro do ano passado. Entre as alterações chumbadas estava a criação da Comissão de Ética, o órgão disciplinar que tem vindo a suspender e a propor a expulsão de militantes. Como a criação da Comissão de Ética não foi validada pelo tribunal, os seus atos ficaram sem efeito, o que implica o regresso dos militantes suspensos e expulsos.