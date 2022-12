Chega defende que "classe média" também deve receber apoio de 240 euros

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

O presidente do Chega considerou esta quarta-feira positivo o apoio extraordinário de 240 euros para um milhão de famílias, anunciado pelo primeiro-ministro, mas defendeu que a "classe média" também deve ser contemplada.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, André Ventura afirmou que "todo o apoio que vier do Governo para as famílias nesta altura é um apoio positivo", mas criticou os critérios definidos para a distribuição.

"Até agora sabemos que estes 240 euros serão atribuídos a quem tenha prestações mínimas ou beneficie da tarifa social da eletricidade. Este é um mau critério, nós temos muitas famílias da classe média neste momento com dificuldades em pagar a prestação da casa ou o cabaz familiar", considerou.

André Ventura apelou ao Governo para que "inclua a classe média neste apoio", propondo que sejam abrangidas as famílias que tiveram "um aumento acima dos 30% da prestação da casa e a taxa de esforço ultrapassa os 40% face ao rendimento do agregado".

O presidente do Chega propõe que seja tido também em conta o "número de membros do agregado familiar e a dificuldade em sustentá-los face às despesas escolares, familiares e hospitalares, ou ainda a taxa de esforço das famílias para pagar as despesas essenciais".

Ventura criticou que, com os critérios definidos, o executivo "permitirá que os mesmos de sempre continuem a receber apoios do Governo e que outros que efetivamente também precisam não o recebam".

O líder do Chega indicou também que o partido vai pedir que o assunto seja discutido no parlamento "para mostrar que a classe média tem de estar dentro destes apoios", sustentando que "não pode estar fora, nomeadamente quando tanta da classe média, face ao aumento da prestação da casa, neste momento se encontra praticamente na mesma situação que muitos que recebem essa prestação mínima".

E apontou que esta parcela da população, "com juros e inflação, se encontra cada vez mais depauperada".

Questionado sobre quantas pessoas poderiam ser abrangidas com este alargamento, André Ventura não soube precisar.