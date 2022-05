Chega elege esta quinta-feira Pedro Pinto como líder parlamentar

O Chega vai realizar, esta quinta-feira, as eleições para a liderança da bancada parlamentar, que deverão confirmar a escolha de Pedro Pinto para o lugar. O cabeça de lista do partido pelo círculo de Faro tem a confiança do presidente, André Ventura, e já tem estado a exercer a função de forma informal.

A eleição vai decorrer pelas 14 horas na sala Acácio Lino, no Parlamento. Meia hora mais tarde, haverá uma conferência de imprensa, a realizar nos Passos Perdidos, na qual será comunicada a decisão tomada pelos 12 deputados do Chega.

Pedro Pinto já tem vindo a exercer a função de líder parlamentar, depois de, logo em fevereiro, Ventura ter indicado que tinha intenções de delegar a referida tarefa nesse colega de bancada. As duas vice-presidências da bancada ficarão a cargo de Bruno Nunes, cabeça de lista por Setúbal, e Rui Paulo Sousa, número dois por Lisboa.

Desde que o Chega passou a ter grupo parlamentar, Pedro Pinto tem assumido praticamente todas as competências de líder de bancada. Ventura passou a encarregar-se apenas dos aspetos mais formais, como a presença nas Conferências de Líderes.

A próxima reunião de presidentes de bancada, agendada para as 11.30 horas desta quarta-feira, será a última que contará com a presença de Ventura enquanto representante do Chega.