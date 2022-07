Chega existe para fazer "muito barulho" mas não resolve problemas, diz Costa

Enzo Santos Hoje às 15:56 Facebook

Antes de dirigida ao Governo, a moção de censura apresentada pelo Chega "é um exercício de oportunidade na competição com outros partidos", defendeu António Costa, esta quarta-feira, na Assembleia da República. O Chega muito "vocifera", disse, faz barulho e procura ter palco mediático, acrescentou, "mas nada propõe e nada resolve".

A moção de censura apresentada pelo Chega está a ser debatida esta quarta-feira, na Assembleia da República.

A intervenção inicial da tarde, para apresentar a moção de censura, coube ao líder do Chega. André Ventura acusou o Governo de falhar "na sua missão" e em "restaurar a dignidade de Portugal". Disse que os ministros de Costa sentados no Parlamento "não souberam dar uma resposta digna" aos problemas do país.

Ventura apontou o dedo ao Executivo por estar num "estado de desorganização", mencionando a crise das urgências no SNS e o que descreveu como o "filme dos últimos dias", referindo-se ao anúncio com falsa partida de Pedro Nuno Santos para a solução do novo aeroporto de Lisboa.

"O primeiro-ministro refugiou-se no estrangeiro", atirou André Ventura, acrescentando que Costa fala "tantas vezes" no estrangeiro sobre política nacional.

Ventura desafiou a "putativa direita", referindo-se ao PSD e à IL, desafiando-os a acompanhar a moção de censura que o seu partido leva ao Parlamento.

Costa retorquiu, afirmando que a moção "converteu-se numa moção a parte da oposição". Apelidando o chega de "populista", e estabelecendo uma "distinção essencial" entre o Governo que lidera e o partido de André Ventura, o primeiro-ministro afirmou que os "populista alimentam-se dos problemas, um governo responsável reconhece os problemas e age para os resolver".

Voltando a reconhecer que o anúncio antecipado da solução para o novo aeroporto - pelo ministro das Infraestruturas -, foi um "erro efetivamente grave" mas "efémero", Costa classificou a moção de censura ao seu Governo como um "exercício de oportunidade política".

"Não vou mediar o conflito entre Chega e IL"

Em resposta à primeira ronda de perguntas, Costa desferiu golpes à direita, principalmente ao Chega, mas também ao Bloco de Esquerda.

Pedro Filipe Soares, deputado do BE, questionou se Costa seria um "homem de sorte". Porque esta é uma moção "que, na verdade, é de uma oposição a brincar, que quer mais disputar a oposição à direita do que responder aos problemas do país", disse o deputado bloquista.

"Sim, vivemos tempos difíceis", disse o primeiro-ministro, dirigindo-se a Pedro Filipe Soares (BE); porque depois de uma pandemia, depois de "uma crise política irresponsável criada pelo Bloco de Esquerda", e agora com um cenário de guerra, elencou o primeiro-ministro, os tempos são difíceis, sim, concretizou.

"Vamos cumprir as medidas" propostas aos portugueses, garantiu Costa, dando como exemplo o pagamento do aumento extraordinário das pensões, que será pago com efeitos retroativos, disse.

À Iniciativa Liberal, o primeiro-ministro usou da ironia para agradecer a "formalidade" por João Cotrim de Figueiredo remeter questões ao Governo, quando na verdade queria dirigir-se ao Chega. "Lamento, eu cumpro as minhas funções, mas entre as minhas funções não está a de mediar o conflito entre Chega e IL", atirou Costa.

Classificando os problemas de fluxo e tráfego no aeroporto como questões "à escala global", Costa deixou uma recomendação ao líder da IL para que se atualize, disse. Porque desde que está ativo o plano de contingência, nas últimas semanas, que os problemas nas entradas no aeroporto "têm vindo a diminuir", continuou Costa.

"Sabe bem que quando há um aeroporto paralisado em paris, há um efeito em cadeia noutros aeroportos, e é isso que estamos a assistir", concluiu António Costa.

Dirigindo-se a André Ventura, Costa defendeu que as pessoas não precisam de um "altifalante" para os seus problemas, precisam que "nós [deputados] contribuamos para resolver os problemas. E o senhor deputado fala fala fala mas nem uma propostazinha apresenta", atirou o primeiro-ministro.