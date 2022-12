Chega impede que eutanásia siga já para Belém

A lei da eutanásia já poderia ser enviada para Belém a partir desta terça-feira, não fosse o processo ter sido adiado devido a um protesto - e posterior recurso - feito pelo Chega quanto à redação final do diploma. O texto podia ser entregue ao presidente da República, desde que, nos três dias úteis após a publicação em Diário da Assembleia da República (ocorrida no dia 21), nenhum partido apresentasse qualquer protesto.

Ora, o Chega fê-lo e, apesar de o presidente da Assembleia ter recusado os argumentos, o recurso obrigará a discutir o tema no próximo plenário, a 4 de janeiro.

A publicação do diploma em diário da Assembleia da República - que, confirmou o JN junto de fonte do Parlamento, ocorreu no dia 21 - é, em condições normais, o último passo antes de o texto seguir para Belém. No entanto, devido ao recurso do Chega, o tema ainda será abordado no próximo debate parlamentar. O partido alega que certas alterações feitas em comissão alteraram o conteúdo aprovado.