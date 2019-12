Chega já vale mais do que o CDS-PP em nova sondagem

JN Hoje às 10:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Barómetro da Intercampus mostra descidas do PS e PSD e dá o triplo das intenções de voto ao partido de André Ventura. Esquerdas todas a subir.

O partido Chega, que elegeu o primeiro deputado da sua história nas últimas legislativas e somou 1,29% dos votos, já vale nesta altura o triplo das intenções.

É o que diz uma sondagem da Intercampus divulgada esta terça-feira pelo Jornal de Negócios. Se as eleições fossem hoje, o novo partido de direita na Assembleia da República alcançaria 4,8%.

Este valor, que é o mais alto desde as eleições de 6 de outubro, coloca o Chega já acima do CDS-PP: os democratas-cristãos só seduzem hoje 2,9% do eleitorado português, uma queda para quase metade do seu valor eleitoral (4,22% nas legislativas).

A Iniciativa Liberal também cresceu, alegadamente à custa do CDS-PP: o IL escalou até aos 2,9%, duplicando o seu resultado das últimas legislativas, em que conseguiu 1,29% e elegeu o seu primeiro deputado.

Os outros crescimentos manifestam-se na esquerda. Segundo o barómetro da Intercampus, a CDU é a agremiação política que mais sobe e já vale 8,1% (nas eleições obteve 6,33%).

O Bloco de Esquerda também pula dos 9,52% para os dois dígitos e alcança agora 10,8% das intenções de voto dos portugueses.

Também em ascensão está o PAN: o partido Pessoas, Animais, Natureza conseguiria agora 4,8% dos votos, valor mais alto do que o conquistado nas eleições de outubro, que foi de 3,32%, valendo quatro deputados na AR.

Por último, entre os pequenos partidos à esquerda do nosso espetro político, o Livre alcançaria agora 2,7%, valor que supera a percentagem de outubro (1,09%).

Esta sondagem Intercampus dá conta que o PS voltaria a ganhar as eleições, apesar de uma queda ligeira: 34,9% dos votos, valor mais baixo do que os 36,6% obtidos em outubro pelo partido do governo.

O PSD continua a ser o maior partido da oposição, mas também perdeu eleitores em dois meses: os sociais-democratas, que têm em curso uma disputa pela sua liderança interna, conseguiriam o voto de 24,9% dos portugueses, contra os 27,9% registados em outubro.