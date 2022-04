Chega prepara proposta de 7 milhões pela sede do CDS no Caldas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:24 Facebook

O Chega está a preparar uma proposta da ordem dos 7 milhões de euros para ficar com o edifício do Largo do Caldas, em Lisboa, que tem servido de sede nacional o CDS. O prédio pertence ao Patriarcado da capital, a quem o partido de André Ventura vai pedir, já esta segunda-feira, uma reunião para discutir os termos no negócio.

Ao que o JN apurou junto de fonte do Chega, em alternativa à compra do imóvel, também está em cima da mesa a hipótese de o partido avançar para um contrato de arrendamento. Nesse cenário, a referida força política estaria disponível para pagar até cerca de 5 mil euros por mês.

O JN contactou o Patriarcado de Lisboa, que se limitou a sublinhar não ter, para já, conhecimento oficial de qualquer pedido da parte do Chega. Questionada, a mesma fonte não esclareceu se estará na disposição de negociar.

O CDS perdeu a representação parlamentar nas legislativas de janeiro, tendo sofrido, em consequência, um corte na subvenção atribuída pelo Estado aos partidos políticos. A continuidade dos democratas-cristãos no edifício do Caldas - pelo qual paga uma renda simbólica à Câmara de Lisboa - está, por isso, posta em causa.