Chega quer arrumar a casa com a mira nas legislativas

Os militantes do Chega vão estar reunidos em congresso a partir desta sexta-feira até domingo, em Viseu, numa reunião magna que pretende aprovar os novos estatutos do partido e dirimir divergências internas tendo em vista as eleições legislativas de 30 de janeiro.

O presidente do Chega, André Ventura, vai discursar todos os dias, perante cerca de 500 militantes no IV Congresso do partido que se realiza até domingo na Expocenter de Viseu. A primeira intervenção acontece esta sexta-feira às 20.15 horas, após a tomada de posse como presidente da Direção Nacional, na sequência da reeleição ocorrida no passado dia 6, em que obteve 94,78% dos votos.

O segundo dia de congresso, sábado, começa com a apresentação e votação das três moções estatutárias, com destaque para a de André Ventura, que propõe um reforço dos poderes do presidente da Direção Nacional, cargo que o próprio ocupa. As recomendações dos congressistas são votadas de tarde e, às 18.45 horas, o líder do Chega volta a falar aos congressistas.

Na noite de sábado vão ser apresentados os candidatos aos órgãos nacionais, mas a votação só acontece na manhã seguinte, domingo. André Ventura já confirmou que vai apresentar listas próprias à Direção Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Mesa do Conselho Nacional. O terceiro e último dia de congresso encerra com mais um discurso de André Ventura, previsto para as 16 horas.

O IV Congresso Nacional foi convocado depois de o Tribunal Constitucional ter considerado que as alterações estatutárias que ocorreram no congresso anterior, de Évora, são ilegais. Os anteriores congressos do Chega foram marcados por profundas divergências internas entre militantes, com várias concelhias e distritais desavindas e um ambiente que levou André Ventura a ameaçar demitir-se novamente. Desta vez, tendo em vista o objetivo de crescer com as Eleições Legislativas de 30 de janeiro, o presidente do partido disse à Lusa que espera uma reunião "pacificadora".