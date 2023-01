Chega reúne-se em congresso "blindado" a opositores internos

Reunião magna começa esta sexta-feira em Santarém mas há um pedido de impugnação contra o método de eleição dos delegados, que são todos afetos a Ventura.

A V Convenção Nacional do Chega só vai ter delegados afetos à Direção de André Ventura. A reunião magna dos militantes do Chega começa hoje e prolonga-se até domingo em Santarém, mas fica já marcada por críticas à mudança do método de eleição de delegados. A alteração às regras deixou de fora todos os críticos de Ventura e há um pedido de impugnação.

Até domingo, são esperados 600 delegados para a Convenção do Chega, a reunião magna em jeito de congresso do partido. Pela primeira vez, não foram eleitos congressistas de listas contrárias à Direção de André Ventura. Tudo porque a eleição dos delegados em cada distrito deixou de se fazer pelo método de Hondt, como era tradição até agora, e passou a ser por maioria simples, em que a lista vencedora elege todos e a perdedora não elege ninguém.