Chega tem um orçamento de 1,2 milhões de euros para as eleições

O orçamento global do Chega para as eleições autárquicas de 26 de setembro, nas quais concorre a cerca de 220 municípios, é de cerca de 1,2 milhões de euros, anunciou, esta quinta-feira, o partido.

Em comunicado, a direção nacional do partido diz que já apresentou, junto das entidades competentes, o orçamento para a campanha das eleições autárquicas de 2021.

O Chega sublinha que esta "é apenas uma estimativa, nos termos da legislação eleitoral em vigor", e justifica o "valor substancialmente elevado" com o número "muito significativo de candidaturas em todo o território nacional, continente e regiões autónomas".

"No rescaldo das eleições de 26 de setembro, logo que estejam apurados todos os elementos, o Chega divulgará os gastos exatos efetuados durante a pré-campanha e a campanha eleitoral, em nome da transparência que deve nortear a ação dos partidos", acrescenta ainda o partido.

O presidente do partido, André Ventura, anunciou na segunda-feira que o Chega irá concorrer a "cerca de 220 municípios" do país, sublinhando que o partido vai a votos sozinho para avaliar o seu "impacto", mas sem excluir acordos pós-eleitorais.

"O Chega concorrerá a cerca de 220 municípios em todo o país, o que é histórico para um partido com a duração e a estrutura que o Chega tem", disse então André Ventura, no Palácio da Justiça, em Lisboa, após entregar as listas do partido às autarquias da capital.

Ventura disse ainda que "o Chega tem o objetivo de ser a terceira força política nacional" e ficar à frente "quer do BE quer da CDU em número de votos" a nível nacional.

Na segunda-feira foi o último dia para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).