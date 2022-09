Chega tenta pela terceira vez eleger vice-presidente da Assembleia da República

JN/Agências Hoje às 14:11 Facebook

A Assembleia da República agendou para quinta-feira nova eleição para a vice-presidência da mesa, sendo candidato único o deputado do Chega Rui Paulo Sousa.

De acordo com fonte parlamentar do Chega, o partido vai propor como candidato Rui Paulo Sousa, que é vice-presidente da bancada.

A mesma fonte indicou que a eleição foi solicitada pelo partido em conferência de líderes.

No entanto, a votação não foi anunciada no final da última reunião deste órgão, na última quarta-feira, e o ponto na ordem de trabalhos foi acrescentado hoje na agenda pública constante no 'site' do parlamento.

Esta é a terceira vez que o Chega apresenta candidato para a vice-presidência da Mesa da Assembleia da República, depois de terem sido rejeitados os deputados Diogo Pacheco de Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro no início da legislatura.