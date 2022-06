Chega usa nome do BE em projeto de resolução

Hermana Cruz Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Chega trocou o nome do partido pelo do Bloco de Esquerda num projeto de resolução sobre a dívida da Ucrânia, entregue na Assembleia da República e que deverá ser discutido em julho.

No projeto de resolução do partido liderado por André Ventura, onde é pedida uma moratória de 20 anos para a dívida ucraniana, após cinco parágrafos de fundamentação, o Chega escreve, assim: "Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo".

A situação foi comentada pelo eurodeputado bloquista José Gusmão, na rede social Twitter: "A lei do menor esforço ou o partido dos preguiçosos de bem". E está a causar alvoroço nas redes sociais, com o Chega a ser acusado de plágio, até porque o projeto de resolução do BE foi entregue no Parlamento a 6 de abril e o do Chega no passado dia 15.