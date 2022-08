Chega vota moção de confiança de Ventura a 17 e 18 de setembro na Batalha

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Chega vai convocar um Conselho Nacional Extraordinário para os dias 17 e 18 de setembro, na Batalha. O objetivo é discutir a moção de confiança que o líder, André Ventura, resolveu apresentar na sequência do conflito com o deputado Gabriel Mithá Ribeiro, que já admitiu vir a desvincular-se do partido e permanecer no Parlamento. O Chega considera "fundamental que não subsistam dúvidas internas quanto à legitimidade do presidente".

Numa nota enviada esta segunda-feira às redações, o partido refere que o XI Conselho Nacional será "aberto à participação de todos os militantes, de todas as regiões do país, para que o debate seja completo, global e o mais abrangente possível".

O objetivo da moção é dissipar as "dúvidas internas quanto à legitimidade do presidente e ao estilo de liderança que este tem afirmado, quer em termos partidários, quer parlamentares", lê-se no documento.