Chegar ao topo do ranking com a "Mensagem" de Pessoa

Com 19,8 valores no exame de Português, Inês Monteiro esteve entre os alunos que contribuíram para que o Colégio de Nossa Senhora do Rosário figurasse no ranking com a média de 17,91, o melhor resultado nacional na disciplina. A nota da antiga aluna de Ciências foi a classificação mais elevada alcançada na escola privada do Porto nesta prova; uma conquista feita à custa de "uma grande preparação" e "persistência", como revela Inês, que acabaria por ingressar no curso de Psicologia, na Universidade do Porto, com a média de 19,9 valores.

Com a gramática como "ponto forte" e "mais dificuldade" na interpretação de textos, Inês não se acomodou e transformou as classificações de 17 e 18 com que iniciou o Secundário a Português num 20 de média interna no 12.º ano. "Por uma questão de brio", por ter desenvolvido "mais interesse" pela área e, também, porque era uma das disciplinas específicas possíveis para o ingresso em Psicologia, explica ao JN a estudante de 19 anos, lembrando que "ler as obras integralmente e estudar por gosto" também foram fatores que marcaram a diferença.