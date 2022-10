"Cheguei a um ponto em que não aguentava mais, a ostomia foi um alívio"

Diana Morais Ferreira Hoje às 08:28 Facebook

Marlene Teixeira sofre de doença de Crohn e a operação devolveu-lhe qualidade de vida perdida. Ostomizados ainda sentem discriminação.

Marlene Teixeira tem 37 anos e é ostomizada. Foi em 2012 que fez uma ostomia devido à doença de Crohn, a única solução para estabilizar a patologia e acabar com o sofrimento. "Cheguei a um ponto em que já não aguentava mais, a minha vida era só com a doença. Era um sofrimento atroz."

Aos 24 anos, diagnosticaram-lhe a doença de Crohn e, durante três anos, viveu entre consultas, internamentos, cirurgias e, acima de tudo, com muitas dores. "As dores são avaliadas de zero a dez e eu tinha dores de nove e de dez". A solução cirúrgica foi "um alívio", mas teve de adaptar-se à ostomia e continuar a lutar contra a doença. Marlene lembra que não foi difícil aceitar a intervenção, porque lhe devolveu a qualidade de vida que já quase não tinha.