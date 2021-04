Cheques-dentista vão chegar aos alunos das escolas privadas

João Queiroz Hoje às 07:18 Facebook

Passa a abranger ensino particular e cooperativo. Governo pretende introduzir alterações este ano, Ordem fala em decisão justa.

As alterações ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), aprovadas por despacho dos dois secretários de Estado da Saúde a 11 de fevereiro, contemplam, para as crianças entre os 2 e os 6 anos, uma intervenção preventiva direcionada aos 4 anos. E também a emissão e utilização dos cheques-dentista ou das referenciações para higienista oral dos centros de saúde por crianças e jovens dos 7 aos 18 anos que frequentam o ensino particular e cooperativo, até agora não contemplado.

Em resposta ao JN, o Ministério da Saúde explica que o programa "mantém uma abordagem curativa para todas as crianças das faixas etárias inferiores aos 7 anos" e que, com esta atualização, todos os utentes até aos 18 anos passarão a estar abrangidos. Prevê dar início a esta nova fase ainda durante este ano.