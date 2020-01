China ainda não autorizou saída de portugueses de Wuhan. Avião aguarda em Paris

JN Hoje às 10:44, atualizado às 11:31 Facebook

As autoridades chineses ainda não autorizaram a saída da cidade de Wuhan do grupo de europeus, onde se encontram 17 portugueses, que pretende abandonar a China, na sequência da propagação do novo coronavírus na região. O avião que quinta-feira partiu de Beja em direção a Paris, para ir buscar uma equipa médica, ainda se encontra na capital francesa, enquanto o processo não é desbloqueado.

"Estando a cidade de quarentena, estes cidadãos só podem sair com autorização das autoridades de saúde pública e administrativas da China. Essa autorização ainda está em curso", explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, à Antena 1. Esta manhã, há notícia de que um avião com cidadãos britânicos e espanhóis está prestes a chegar ao destino em Inglaterra, ainda que com poucos passageiros, e que durante a tarde seguirá para Madrid, onde os restantes desembarcarão.

A retirada dos portugueses esteve marcada para esta sexta-feira, mas deverá ocorrer sábado à noite, segundo disse fonte oficial ao jornal "Expresso".

A China elevou hoje para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).