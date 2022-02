Chip permitiu devolver Kiko à família seis anos depois

Rogério Matos Hoje às 08:58 Facebook

Desaparecido desde setembro de 2015, foi encontrado pela GNR a 15 quilómetros de casa.

Um cão que estava dado como desaparecido desde setembro de 2015 no Seixal foi encontrado seis anos depois em Palmela, a 15 quilómetros de casa, e devolvido à dona graças ao chip que tinha e que permitiu a identificação da proprietária. A recuperação deu-se a 23 de novembro do ano passado, pelos militares da GNR de Palmela, numa altura em que a família já tinha perdido a esperança de voltar a ver Kiko.

O cão foi encontrado com outros animais errantes na zona da Quinta do Anjo, a cerca de 15 quilómetros de casa de onde tinha desaparecido, no Seixal, e a notícia do seu aparecimento levou a sua detentora a agradecer publicamente à GNR de Palmela.