Chips nos animais incapazes de travar recorde de abandonos

Diana Morais Ferreira Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

PSP e GNR com mais denúncias do que em todo o ano passado. Associações com pedidos de ajuda para alimentar e prestar cuidados de saúde. Há cães a deambular nas ruas com microchip.

O número de animais abandonados tem subido "terrivelmente" desde o início do ano e é uma preocupação para os responsáveis de abrigos, que estão lotados. As denúncias recebidas pela GNR e pela PSP já superam os números totais de 2021. Até animais com microchip estão a ser abandonados e, quando confrontados, os donos tentam fugir às responsabilidades. A subida do custo de vida também está a levar as famílias a procurar ajudas de alimentação e de saúde para os seus cães e gatos.

Segundo dados cedidos ao JN pela GNR, até ao final de setembro foram reportados 385 casos de abandono, contra 358 no total do ano 2021, sendo a maior parte dos casos de cães. A PSP contabiliza 252 denúncias de abandono até novembro, contra 237 no total do ano 2021 (ver infografia).