Chovem apelos a Moreira para não abandonar o barco

Autarcas admitem falhas no modelo de descentralização, mas querem ANMP unida e forte para arranjar soluções.

Luísa Salgueiro não foi apanhada de surpresa pela proposta de saída da Câmara do Porto da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP). "O dr. Rui Moreira falou comigo na semana passada e disse-me que ia avançar e eu apelei a que não o fizesse", disse em conferência de Imprensa. O que não aconteceu com vários autarcas que, surpreendidos, não concordam com a forma usada por Moreira. Embora apontem falhas ao modelo de descentralização, nomeadamente às verbas a transferir para os municípios. O PSD Porto foi mais longe e defendeu a suspensão do processo.

"Creio que não traz nada de bom ao que deve ser o relacionamento das autarquias com o Governo e das autarquias entre si", aponta Miguel Alves, presidente do Conselho Regional do Norte. O socialista teme que ambas as partes fiquem enfraquecidas, caso a saída se confirme. "Só seremos fortes se estivermos juntos e o Porto é fundamental pela força e dinâmica que tem", defende o autarca de Caminha. Admite que há também o risco de a autarquia ser acusada de "centralismo".