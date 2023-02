Chullage: "Claro que há fome em Portugal. E não é só nos bairros"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O rapper e ativista Chullage - nome artístico de Nuno Santos - foi um dos dinamizadores da manifestação do movimento "Vida Justa", ocorrida este sábado, em Lisboa.

Em 2012, em plena "troika", Chullage lançou "Rapressão", um dos álbuns de cariz mais interventivo que a música portuguesa viu nascer nos últimos anos; agora, diz que o país está ainda pior do que nessa altura. Garante que há "muita fome envergonhada", embora a Lisboa "cor-de-rosa do turismo" tente escondê-la. "Há pessoas que têm de contar quantas batatas vão comprar" e outras que almoçam mas não jantam, denuncia o rapper.

Que motivos o levaram a juntar-se ao Vida Justa e a dinamizar esta manifestação?

Estamos a viver uma situação impossível face ao aumento do preço de tudo. Já não bastava a especulação nas casas, o aumento das rendas que se está a fazer sentir em todo o lado; agora, também há o aumento do preço da energia e dos alimentos. Temos estado [o coletivo "Peles Negras, Máscaras Negras", a que pertence] a monitorizar o preço de um cabaz [de bens essenciais] que, em três semanas, aumentou de 36 para 51 euros. Esta especulação de todo o tipo de preços tornou impossível viver condignamente. Portugal está a tornar-se um país só para os ricos e nos não vamos aceitar isso, vamos lutar.

PUB

Quais são as maiores dificuldades se vivem, atualmente, na periferia de Lisboa?

Antes, com 100 euros, ias ao supermercado e enchias o carrinho. Agora, nem trazes dois sacos. As rendas das casas, na zona onde eu moro [Margem Sul], eram 200 e tal euros, neste momento são 700. As pessoas estão a ser escorraçadas de Lisboa, moram a duas horas dos locais onde trabalham e os transportes, além de chegarem tarde, vão cheios. Há todo um conjunto de situações que está a tornar a vida impossível.

Fez um vídeo de apelo à participação na manifestação no qual denuncia a degradação da vida nas zonas periféricas da capital. Há fome nos bairros?

Claro que há fome! E não é só nos bairros, é nas cidades. Há muita fome envergonhada e escondida. Quem vive no centro de Lisboa se calhar não nota isso, mas quem andar à volta percebe que há. Não só nos bairros, mas em todo o lado em que as pessoas têm de pagar estas rendas, que as fazem deitar contas à vida. Há pessoas que têm de contar quantas batatas vão comprar, quantas latas de conserva vão comprar, quais os medicamentos que compram ou não. Pessoas que, neste momento, não tomam o pequeno-almoço para dar aos filhos ou pessoas que, se almoçam, não jantam. Esta é uma realidade deste país, embora esta cidade cor-de-rosa do turismo não o queira mostrar.

Em 2012, em plena troika, lançou um álbum muito crítico da situação que então se vivia. Dizia, entre muitas outras coisas, que Portugal "nunca esteve assim". E hoje, como está o país?

Está pior. A "troika" retirou-nos coisas que nunca mais foram repostas. Agora, a pandemia e a guerra fizeram o mesmo. Os ricos e a finança usam estas questões para enriquecer mais e para retirar direitos que não serão repostos. Agora, em 2023, estamos muito pior, sim.