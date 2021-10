Chumbo do Orçamento trava ganhos de mil milhões para as famílias

Carla Soares e João Vasconcelos e Sousa com Pedro Araújo Hoje às 07:43 Facebook

O Orçamento do Estado foi esta quarta-feira chumbado num desfecho histórico que arrasta o Parlamento, mas que se tornou previsível pelo braço de ferro dos últimos dias.

O primeiro-ministro mostrou-se disponível para governar em duodécimos, mas garantiu que aceitará se o presidente da República convocar eleições antecipadas. E, tentando capitalizar o que classificou como "derrota pessoal", disse esperar a conquista de uma "maioria reforçada e duradoura". A crise política está instalada e Marcelo Rebelo de Sousa ouve os partidos no sábado.

António Costa disse não entender o chumbo de um OE cujas medidas representariam um encaixe de 1113 milhões de euros para as famílias, entre alterações aos escalões no IRS, abonos, reforço de pensões e aumentos de 0,9% na Função Pública. As propostas recusadas do BE acrescentavam, por sua vez, apenas 140 milhões de euros, relativos ao fator de sustentabilidade das pensões.