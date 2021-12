Chuva chega este domingo e fica pelo menos até ao Natal

JN Hoje às 21:56 Facebook

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o estado do tempo muda já neste domingo, com a chegada da chuva, que deverá manter-se até ao Natal.

Assim, as previsões apontam para aguaceiros no Litoral Sul e na região Centro, que serão mais intensos a partir das 21 horas de domingo. O vento soprará do quadrante Leste, tornando-se mais intenso a partir da tarde, em particular no Algarve e nas terras altas. Na costa algarvia, as ondas deverão atingir os 2,5 metros.

Na segunda-feira, a chuva vai alcançar o resto do país, podendo afetar mais as regiões de Lisboa, Setúbal, litoral alentejano e Algarve.