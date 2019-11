Chuva dá lugar ao sol. Temperaturas vão baixar na próxima semana

JN Hoje às 17:16 Facebook

O próximo fim de semana vai ser marcado por períodos de chuva em quase todo o país. Mas, na segunda-feira, o sol chega a todo o território nacional e trás o frio.

"A previsão de chuva mantém-se até ao próximo domingo, mas, a partir de segunda-feira, dia 2 de dezembro, a chuva dá lugar ao sol", diz, ao JN, Cristina Simões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com o diminuição da precipitação, vem o frio, que vai "afetar particularmente as temperaturas mínimas". "Vamos ter noites mais frias com os termómetros a registaram valores a baixo do zero em alguns pontos do país", explica.

As zonas do interior Norte, como a Guarda, Bragança ou Vila Real, serão as mais afetadas pelo frio. Os períodos de céu limpo deverão manter-se, pelo menos, até sexta-feira, dia 6 de dezembro.