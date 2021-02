Chuva das últimas semanas ajudou a encher albufeiras

Zulay Costa Hoje às 14:06 Facebook

O ano começou seco, mas seguiu-se um período de precipitação que deixou algumas barragens perto do limite. A partir desta sexta-feira a chuva pára e as temperaturas máximas sobem.

A partir desta sexta-feira, há um intervalo na chuva que cai há semanas. Mas essa precipitação ajudou o país a sair da seca e a encher as albufeiras, deixando algumas a 80% da sua capacidade.

"Deixa de chover gradualmente e até dia 15 não está prevista mais precipitação", avançou ontem Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Para os próximos dias, teremos uma descida da temperatura mínima e as máximas vão "subir ligeiramente", chegando aos 19 e 20 graus em Santarém, Évora e Beja, adiantou ao JN.