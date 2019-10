Chuva de estrelas provocada pelo Halley ilumina os céus esta terça-feira

Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando os relógios marcarem 20 horas, esta terça-feira, poderá olhar para o céu e ver uma chuva de estrelas.

As Oriónidas são vestígios deixados para trás pela passagem do cometa Halley no seu caminho à órbita do Sol. Ao entrarem na atmosfera, estas partículas, algumas tão pequenas como grãos de areia, tornam-se incandescentes.

De acordo com com o Observatório Astronómico de Lisboa, as Oriónidas serão mais visíveis na terça-feira, às 20 horas. "Esta chuva de meteoros resulta dos detritos deixados pelo cometa Halley, que passou a última vez pela Terra em 1986", pode ler-se no portal do Observatório.

Como as Oriónidas são chuvas de fraca intensidade, "para as observar aconselhamos evitar noites nubladas e a poluição luminosa das grandes cidades, e procurar um horizonte desimpedido".