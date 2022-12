Chuva deixa oito distritos sob aviso amarelo

JN/Agências Hoje às 07:17 Facebook

Oito distritos do norte e centro de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa da chuva e, nalguns casos, devido ao vento e à agitação marítima.

Os distritos sob aviso amarelo são Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos por causa da chuva estão ativos até às 9 horas desta sexta-feira e, depois, estendem-se à passagem de ano em Braga, Viana do Castelo e Porto (das 18 horas de sábado às 9 horas de domingo), assim como Aveiro (22 horas de sábado às 12 horas de domingo). No primeiro dia do ano (9/18 horas) está ativo um aviso amarelo em Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra.

O IPMA também colocou sob aviso amarelo, mas por causa do vento, desde o final de dia de hoje e até à manhã de sábado, os distritos do Porto, de Aveiro, de Braga e de Viana do Castelo.

Há ainda avisos amarelos ativos para a entrada do novo ano em Leiria, Viana do Castelo e Porto.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê períodos de chuva no Norte e no Centro, por vezes forte e persistente, e vento por vezes forte no litoral e terras altas do Norte e do Centro.

Para a Madeira, o IPMA prevê também precipitação até domingo, vento fraco a moderado (soprando por vezes forte nas terras altas) e temperaturas amenas, com máximas de 20 a 22 graus Celsius e mínimas de 17 a 18 graus.

Já nos Açores há uma descida de temperaturas, com as mínimas a rondar os 8/9 graus e as máximas a atingir 14/15 graus.

Nesta sexta-feira, os grupos Central e Oriental serão os mais atingidos pela chuva associada à passagem da superfície frontal fria e o vento vai soprar muito fresco a forte, com rajadas entre os 70 e 80 quilómetros por hora, tornando-se depois moderado a fraco.

No fim de semana, deverão ocorrer aguaceiros nas nove ilhas. O vento soprará inicialmente fresco a muito fresco (rajadas entre 60 e 70 quilómetros por hora) e passará no domingo a bonançoso a moderado.

