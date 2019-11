Chuva e céu nublado no país todo. Vento coloca oito distritos sob aviso amarelo

Hoje às 08:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira nas regiões do Norte e Centro céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte no Minho e Douro Litoral, passando a aguaceiros a partir do final da tarde.

Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, pode nevar no final do dia.

Na região Sul prevê-se também céu muito nublado, períodos de chuva fraca, aumentando de intensidade e frequência a partir da manhã no Alto Alentejo e a partir da tarde nas restantes regiões.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 16 (em Faro) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 20 (em Faro).

Aviso amarelo por causa do vento e mar

Oito distritos de Portugal continental (Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco) estão sob aviso amarelo entre o meio-dia e a meia-noite, devido à previsão de vento forte com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Coimbra sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros entre as 18 horas de hoje e as 15 de quarta-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro, e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".