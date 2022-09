Chuva e trovoada deixam seis distritos em alerta amarelo

JN/Agências Hoje às 09:48 Facebook

Os distritos de Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão, esta quarta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser fortes e de granizo, e trovoadas frequentes.

Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão sob aviso amarelo entre as 12 horas e as 18 horas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu geralmente muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões Centro e Sul e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Bragança) e os 19 (em Lisboa e Faro) e as mínimas entre os 24 graus (na Guarda) e os 30 (em Santarém).

