Chuva e vento forte sem tréguas no Natal

Os próximos dias vão continuar chuvosos e cinzentos, com Portugal a sentir um agravamento do estado do tempo no dia 24 e 25 de dezembro. Graças à previsão de chuva intensa e às rajadas de vento fortes, o IPMA colocou o distrito de Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo, admitindo que o alerta poderá ser estendido a outras regiões.

"Embora estejamos presentes, quinta e sexta-feira, de uma acalmia do estado do tempo é algo bastante temporário, já que no dia 24 e 25 [de dezembro] teremos a aproximação de uma superfície frontal fria que vai trazer novamente o regresso de precipitação mais forte e intensa, especialmente nas regiões Norte e Centro", afirma a meteorologista Rute Simões ao JN.

O mau tempo começa na véspera de Natal e mantém-se no dia seguinte, sendo que é expectável que no final do dia de Natal haja uma melhoria, uma vez que a "intensidade e persistência da chuva deverão diminuir" e espera-se algumas abertas a manterem-se para segunda-feira.

"Temos um aviso amarelo emitido para os distritos de Viana do Castelo e Braga a partir das 9 horas do dia 24, até à meia-noite do dia 25, porque é a zona onde parece que vai chover mais tempo e com mais intensidade", declara a meteorologista, realçando que o alerta pode ainda ser alargado a outros distritos do Minho e Douro Litoral, como o Porto, Vila Real e Aveiro.

O vento também se intensificará, por vezes forte e com rajadas no litoral oeste e nas terras altas.

Já a temperaturas vão se manter atipicamente "altas" para esta altura do ano, não se prevendo alterações nos próximos dias. As máximas vão rondar entre os 10 e os 19 graus Celsius e temperaturas mínimas entre os 6 e 15 graus.